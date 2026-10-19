Чи оподатковуються гроші, які чоловік переказує дружині

Якщо чоловік офіційно перебуває у шлюбі з жінкою та переказує їй гроші на повсякденні витрати, оплату житла чи інші сімейні потреби, повідомляють в ДПС України. Сам факт такого переказу не означає, що дружина має сплачувати податки.

Зверніть увагу! Податковий кодекс України передбачає нульову ставку податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) для подарунків, які людина отримує від членів сім’ї першого ступеня споріднення. До цієї категорії належать, зокрема, чоловік або дружина, батьки та діти. Це правило поширюється і на грошові подарунки між офіційно зареєстрованим подружжям.

Відповідно, якщо чоловік дарує дружині гроші, такий подарунок оподатковується за нульовою ставкою ПДФО. Такі доходи також звільняються від військового збору, а сам факт отримання подарунка від чоловіка не створює обов’язку подавати декларацію про майновий стан і доходи, якщо немає інших підстав для її подання.

Важливо! Розрізняйте подарунок і переказ спільних сімейних коштів. Якщо подружжя переказує гроші між власними рахунками або розподіляє кошти на сімейні витрати, це не означає автоматичного отримання оподатковуваного доходу. Визначальними є реальна суть операції та обставини переказу, а не лише факт зарахування коштів на банківську картку.

Коли переказ грошей може підлягати оподаткуванню

Інша ситуація виникає, якщо чоловік і жінка проживають разом, але офіційно не зареєстрували шлюб. У такому разі вони не набувають автоматично прав та обов’язків подружжя, передбачених сімейним законодавством.

Зверніть увагу! Державна податкова служба роз’яснювала, що грошові перекази між чоловіком і жінкою, які перебувають у так званому цивільному шлюбі без державної реєстрації, можуть розглядатися як інший дохід. За позицією податківців, такий дохід включається до загального оподатковуваного доходу отримувача та оподатковується на загальних підставах.

Для таких доходів фізичних осіб — резидентів України загальні ставки становлять 18% ПДФО та 5% військового збору. Якщо кошти отримані від фізичної особи, яка не є податковим агентом, одержувач за загальним правилом має самостійно задекларувати оподатковуваний дохід і сплатити відповідні податки. Водночас конкретна кваліфікація переказу залежить від його обставин та правової природи.

Важливо! Тому, якщо чоловік регулярно переказує гроші дружині, яка перебуває з ним в офіційно зареєстрованому шлюбі, сплачувати податок лише через отримання коштів на картку не потрібно. Якщо ж шлюб не зареєстрований, варто врахувати позицію податкової та за потреби уточнити порядок оподаткування конкретної операції.

Нещодавно ми писали, що клієнти ПриватБанку можуть переказувати гроші через Приват24, однак для таких операцій діють обмеження. Зокрема, для переказів на картки інших людей та за реквізитами IBAN встановлено місячний ліміт, а конкретні умови залежать від виду операції.