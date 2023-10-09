Про схеми росіян розповів представник Міжнародної робочої групи з питань російських санкцій Павло Верхняцький з посиланням на джерела в українському уряді. Експерт також закликав країни колективного Заходу змінити фокус та звернути увагу на схеми, про які він розповів.

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За його словами, таким чином Росія отримує мікрочипи та інші інструменти, які необхідні для створення ракет й дронів, які періодично, на жаль, запускають по території України. Росія активно використовує таємні фінансові мережі для того, щоб обходити санкції Заходу. Одна з головних цілей - придбання технологій, які пов'язанні із сектором зброї.

Як Росія фінансує програми з купівлі зброї

Павло Верхняцький заявив, що росіяни найчастіше використовують для обходу санкцій та фінансування таємної торгівлі зброєю готівку. Найімовірніше, це кошти від продажу нафти та газу. Російські гроші після цього "осідають" на рахунках у країнах, де не надто ретельно дотримуються санкційних обмежень. Зокрема, йдеться про Туреччину та Об'єднані Арабські Емірати. Додамо, що в тому числі завдяки росіянам на ринку елітної нерухомості в Дубаї зафіксували справжній бум. Це місто випередило Нью-Йорк, Лондон та Гонконг.

Безпосередньо придбання зброї проходять з допомогою мережі підставних компаній, які досить часто є звичайним прикриттям для російської розвідки. Саме ці суб'єкти купують підсанкційні товари. Найчастіше, вище згадані фірми базуються у таких країнах як Казахстан та Вірменія, які традиційно мають тісні відносини з росіянами. Верхняцький назвав ці компанії створили ще до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, а почали використовувати після запровадження санкцій країнами Заходу.

Павло Верхняцький повідомив, що є інформація про використання алмазів для оплати санкційних товарів. Ці дані підтверджує останній звіт британської групи з боротьби з організованою злочинністю та корупцією. Експерти вказали у документі, що Кремль таким чином фінансує не лише програму із закупівлі технологій, але й кампанії з дезінформації й групи бойовиків, інформує University of Exeter.