Як правильно закрити банківську картку

Як пояснюють фахівці освітньої платформи Нацбанку "Гаразд", деякі фінустанови продовжують нараховувати комісію за обслуговування або моніторинг неактивного рахунку. Тож власник ризикує зіткнутися з неприємними наслідками.

За наявності коштів плату можуть списувати автоматично, в іншому разі – навіть обліковувати як заборгованість. Тож якщо ви більше не плануєте користуватися карткою, недостатньо просто покласти її в шухляду або фізично знищити.

По-перше, відключіть усі платні послуги та регулярні платежі. Зокрема, СМС-інформування, автоматичне поповнення мобільного телефону, відкладені комісії та інші періодичні списання.

По-друге, переконайтеся, що у вас немає непогашеної заборгованості перед банком. Водночас варто уточнити, чи стягують якусь комісію за закриття рахунку, і якщо така плата передбачена – залишити необхідну для списання суму.

По-третє, повідомте фінустанову про свої наміри та виконайте передбачені процедури. Це можна зробити як дистанційно, так і під час особистого візиту до відділення, що залежить від внутрішніх правил. Якщо ж термін дії картки ще не закінчився, її також потрібно здати або діяти відповідно до отриманих рекомендацій.

По-четверте, дочекайтеся офіційного закриття рахунку. Тривалість процедури визначено в договорі, адже банку потрібен час для перевірки деталей, як-от щодо сплати відкладених комісій тощо.

Опісля експерти радять взяти відповідну довідку, яка допоможе уникнути можливих непорозумінь або претензій в майбутньому.

Нагадаємо, з 1 серпня в Ощадбанку зросли тарифи за обслуговування неактивних рахунків. Відтепер розмір щомісячної комісії складає 150 гривень, однак списуватимуть її лише за наявності коштів на рахунку, а також без нарахування заборгованості.