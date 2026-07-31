Кому доведеться платити 150 гривень

Зміни стосуватимуться карток, за якими протягом останніх 12 місяців не було жодної операції. Деталі повідомили в Ощадбанку.

У такий спосіб протягом року плата може сягнути 1 800 гривень. Водночас її стягуватимуть лише за наявності коштів на рахунку.

Якщо залишок на карті менший за 150 гривень, банк спише лише доступну суму;

якщо ж грошей немає взагалі, заборгованість нараховувати не будуть.

Аби не сплачувати таку комісію, достатньо підтримувати рахунок активним. Для цього можна хоча б раз на рік здійснити будь-яку операцію за ним – наприклад, переказати декілька гривень або оплатити невелику покупку тощо.

Нагадаємо, з 1 липня стало платним поповнення карток Monobank готівкою через термінали EasyPay, розмір комісії склав 5%.

Окрім того, для українців почали діяти нові правила використання платіжних терміналів самообслуговування. Аби внести кошти на рахунок, потрібно обов'язково підтвердити операцію за допомогою мобільного телефону – через SMS або дзвінок.