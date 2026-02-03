Ви можете зробити це онлайн: дізнатися розмір своєї майбутньої пенсії

Українці мають змогу дізнатися розмір своєї майбутньої пенсії. Зробити це можна за допомогою електронного сервісу.

Як дізнатися розмір своєї пенсії заздалегідь?

Мова йде про пенсійний калькулятор, повідомляє Пенсійний фонд України.

Скористатися сервісом людина може абсолютно самостійно. Вирахувати розмір майбутньої виплати можна в особистому кабінеті на вебпорталі ПФУ.

Однак обов'язково слід перевірити актуальність даних: дату народження, стать, у разі потреби – внести правильні дані. Надалі слід вибрати алгоритм розрахунку пенсії – за введеними даними або враховуючи стаж, який буде набуто під час настання пенсійного віку.

При необхідності актуалізуйте дані щодо трудової діяльності – доповніть періоди трудової діяльності з визначенням заробітної плати та відредагуйте (за потреби) суми щомісячного заробітку,

– порадили у Пенсійному фонді.

Як це зробити? Потрібно натиснути "Додати період", а в анкеті "Новий період трудової діяльності" заповнити необхідні поля.

Зверніть увагу! Відомості щодо суми заробітної плати можна отримати в розділі "Моя заробітна плата" в лівому горизонтальному меню.

Виконати розрахунок пенсії можна натиснувши кнопку "Зберегти та розрахувати". В результаті людина отримає:

орієнтовний розмір пенсії за введеними даними; або детальний протокол розрахунку.

Зауважте! Результати персонального розрахунку пенсії будуть доступні в особистому кабінеті постійно, а кількість разів зміни чи уточнення вхідних даних та проведення розрахунку пенсії не обмежена.

Нагадаємо, що в Україні також змінився стаж для виходу на пенсію. Про це розповіла повідомила начальниця відділу головного управління ПФУ в Рівненській області Тетяна Васильєва.

Згідно з законом, страховий стаж, який дає право на призначення пенсії за віком у 2026 році, становить 33 роки.

За умови меншого стажу, пенсійний вік зсувається:

від 23 до 33 років стажу – вихід на пенсію можливий у 63 роки;

від 15 до 23 років стажу – у 65 років.

Важливо! Тобто вік розмежований: 60, 63, і 65 років.

Що ще слід знати пенсіонерам в Україні?