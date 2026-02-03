Вы можете сделать это онлайн: узнать размер своей будущей пенсии

Украинцы могут узнать размер своей будущей пенсии. Сделать это можно с помощью электронного сервиса.

Как узнать размер своей пенсии заранее?

Речь идет о пенсионном калькуляторе, сообщает Пенсионный фонд Украины.

Воспользоваться сервисом человек может абсолютно самостоятельно. Вычислить размер будущей выплаты можно в личном кабинете на веб-портале ПФУ.

Однако обязательно следует проверить актуальность данных: дату рождения, пол, в случае необходимости – внести правильные данные. В дальнейшем следует выбрать алгоритм расчета пенсии – по введенным данным или учитывая стаж, который будет приобретен при наступлении пенсионного возраста.

При необходимости актуализируйте данные о трудовой деятельности – дополните периоды трудовой деятельности с определением заработной платы и отредактируйте (при необходимости) суммы ежемесячного заработка,

– посоветовали в Пенсионном фонде.

Как это сделать? Нужно нажать "Добавить период", а в анкете "Новый период трудовой деятельности" заполнить необходимые поля.

Обратите внимание! Сведения о сумме заработной платы можно получить в разделе "Моя заработная плата" в левом горизонтальном меню.

Выполнить расчет пенсии можно нажав кнопку "Сохранить и рассчитать". В результате человек получит:

ориентировочный размер пенсии по введенным данным; или подробный протокол расчета.

Обратите внимание! Результаты персонального расчета пенсии будут доступны в личном кабинете постоянно, а количество раз изменения или уточнения входных данных и проведения расчета пенсии не ограничено.

Напомним, что в Украине также изменился стаж для выхода на пенсию. Об этом рассказала сообщила сообщила начальница отдела главного управления ПФУ в Ровенской области Татьяна Васильева.

Согласно закону, страховой стаж, который дает право на назначение пенсии по возрасту в 2026 году, составляет 33 года.

При условии меньшего стажа, пенсионный возраст сдвигается:

от 23 до 33 лет стажа – выход на пенсию возможен в 63 года;

от 15 до 23 лет стажа – в 65 лет.

Важно! То есть возраст разграничен: 60, 63, и 65 лет.

Что еще следует знать пенсионерам в Украине?