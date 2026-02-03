Як дізнатися розмір своєї пенсії заздалегідь?

Мова йде про пенсійний калькулятор, повідомляє Пенсійний фонд України.

Скористатися сервісом людина може абсолютно самостійно. Вирахувати розмір майбутньої виплати можна в особистому кабінеті на вебпорталі ПФУ.

Однак обов'язково слід перевірити актуальність даних: дату народження, стать, у разі потреби – внести правильні дані. Надалі слід вибрати алгоритм розрахунку пенсії – за введеними даними або враховуючи стаж, який буде набуто під час настання пенсійного віку.

При необхідності актуалізуйте дані щодо трудової діяльності – доповніть періоди трудової діяльності з визначенням заробітної плати та відредагуйте (за потреби) суми щомісячного заробітку,

– порадили у Пенсійному фонді.

Як це зробити? Потрібно натиснути "Додати період", а в анкеті "Новий період трудової діяльності" заповнити необхідні поля.

Зверніть увагу! Відомості щодо суми заробітної плати можна отримати в розділі "Моя заробітна плата" в лівому горизонтальному меню.

Виконати розрахунок пенсії можна натиснувши кнопку "Зберегти та розрахувати". В результаті людина отримає:

орієнтовний розмір пенсії за введеними даними; або детальний протокол розрахунку.

Зауважте! Результати персонального розрахунку пенсії будуть доступні в особистому кабінеті постійно, а кількість разів зміни чи уточнення вхідних даних та проведення розрахунку пенсії не обмежена.

Нагадаємо, що в Україні також змінився стаж для виходу на пенсію. Про це розповіла повідомила начальниця відділу головного управління ПФУ в Рівненській області Тетяна Васильєва.

Згідно з законом, страховий стаж, який дає право на призначення пенсії за віком у 2026 році, становить 33 роки.

За умови меншого стажу, пенсійний вік зсувається:

від 23 до 33 років стажу – вихід на пенсію можливий у 63 роки;

від 15 до 23 років стажу – у 65 років.

Важливо! Тобто вік розмежований: 60, 63, і 65 років.

