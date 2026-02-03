Как узнать размер своей пенсии заранее?
Речь идет о пенсионном калькуляторе, сообщает Пенсионный фонд Украины.
Воспользоваться сервисом человек может абсолютно самостоятельно. Вычислить размер будущей выплаты можно в личном кабинете на веб-портале ПФУ.
Однако обязательно следует проверить актуальность данных: дату рождения, пол, в случае необходимости – внести правильные данные. В дальнейшем следует выбрать алгоритм расчета пенсии – по введенным данным или учитывая стаж, который будет приобретен при наступлении пенсионного возраста.
При необходимости актуализируйте данные о трудовой деятельности – дополните периоды трудовой деятельности с определением заработной платы и отредактируйте (при необходимости) суммы ежемесячного заработка,
– посоветовали в Пенсионном фонде.
Как это сделать? Нужно нажать "Добавить период", а в анкете "Новый период трудовой деятельности" заполнить необходимые поля.
Обратите внимание! Сведения о сумме заработной платы можно получить в разделе "Моя заработная плата" в левом горизонтальном меню.
Выполнить расчет пенсии можно нажав кнопку "Сохранить и рассчитать". В результате человек получит:
- ориентировочный размер пенсии по введенным данным;
- или подробный протокол расчета.
Обратите внимание! Результаты персонального расчета пенсии будут доступны в личном кабинете постоянно, а количество раз изменения или уточнения входных данных и проведения расчета пенсии не ограничено.
Напомним, что в Украине также изменился стаж для выхода на пенсию. Об этом рассказала сообщила сообщила начальница отдела главного управления ПФУ в Ровенской области Татьяна Васильева.
Согласно закону, страховой стаж, который дает право на назначение пенсии по возрасту в 2026 году, составляет 33 года.
При условии меньшего стажа, пенсионный возраст сдвигается:
- от 23 до 33 лет стажа – выход на пенсию возможен в 63 года;
- от 15 до 23 лет стажа – в 65 лет.
Важно! То есть возраст разграничен: 60, 63, и 65 лет.
Что еще следует знать пенсионерам в Украине?
- Некоторые украинцы могут получить тройной стаж. Такую возможность предоставляют депортированным, которые работали во время пребывания на спецпоселении и военных, которые проходили службу в районах боевых действий. Таким образом человек может быстрее получить стаж, который нужен для выхода на пенсию.
- В то же время в феврале могут потерять пенсии те лица, которые проживают на ВОТ или выехали за пределы Украины и не прошли идентификацию в прошлом году. Также эта проблема может ожидать лиц, находящихся в оккупации или выехавших оттуда, но не прислали сообщение в ПФУ о том, что не получают российскую пенсию.