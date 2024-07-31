Як розпізнати фальшиві долари

Перш за все потрібно розуміти, які доларові купюри взагалі існують. Центробанк США випускає банкноти з номіналом у 1, 2, 5, 10, 20, 50 та 100 доларів. Варто обов'язково пам'ятати, що купюр у 500 та 1000 доларів просто не існує, інформує 24 Канал.

Зверніть увагу Роберт Кійосакі розповів, що буде з доларом, нафтою та золотом у разі перемоги Трампа

Також варто звертати увагу на стан банкнот, адже підробки досить часто намагаються замаскувати під зношені купюри. Тож, під час купівлі валюти варто брати цілі та розгладжені банкноти.

Важливо! На дотик долари мають бути шорсткими і бархатистими, адже банкноти виробляють з паперу, у складі якого є бавовна та льон.

Крім того, дуже важливо, аби на банкнотах були водяні знаки, вдруковані стрічки, сітловідбивальні елементи та інші атрибути захисту, які притаманні, для прикладу, доларам. Це ознаки того, що купюри справжні.

Ще один елемент, який допоможе перевірити справжність банкноти долара, – це cимволи серійного номера. Річ у тому, що на кожній купюрі є свій унікальний номер, який складається з одинадцяти цифр та букв. Ці цифри двічі повторюється на лицьовій стороні купюри.