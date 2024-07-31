Как распознать фальшивые доллары

Прежде всего нужно понимать, какие долларовые купюры вообще существуют. Центробанк США выпускает банкноты с номиналом в 1, 2, 5, 10, 20, 50 и 100 долларов. Стоит обязательно помнить, что купюр в 500 и 1000 долларов просто не существует, информирует 24 Канал.

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Также стоит обращать внимание на состояние банкнот, ведь подделки довольно часто пытаются замаскировать под изношенные купюры. Поэтому, при покупке валюты стоит брать целые и разглаженные банкноты.

Важно! На ощупь доллары должны быть шероховатыми и бархатистыми, ведь банкноты производят из бумаги, в составе которой есть хлопок и лен.

Кроме того, очень важно, чтобы на банкнотах были водяные знаки, впечатанные ленты, светоотражающие элементы и другие атрибуты защиты, которые присущи, для примера, долларам. Это признаки того, что купюры настоящие.

Еще один элемент, который поможет проверить подлинность банкноты доллара, – это символы серийного номера. Дело в том, что на каждой купюре есть свой уникальный номер, который состоит из одиннадцати цифр и букв. Эти цифры дважды повторяется на лицевой стороне купюры.