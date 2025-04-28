Як перевірити долари на справжність

Долар США – це одна із валют, яку найчастіше підробляють у світі. Саме тому вкрай важливо вміти відрізняти справжні долари від фальшивих, пише 24 Канал з посиланням на The U.S. Currency Education Program.

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Виділяють декілька елементів, які допоможуть перевірити долари на справжність. Ось деякі з них:

Серійний номер – це шифр, який складається з букв та цифр з правильним розташуванням на купюрі без перекосів.

Захисна стрічка – на справжніх доларах обов'язково є вбудована захисна нитка, яку можна помітити при світлі. На захисній нитці є спеціальний мікротекст. Наприклад, на банкноті номіналом 100 доларів є мікротекст "USA 100".

Водяний знак – це спеціальний знак, який можна побачити при освітленні. Як правило, водяний знак повторює портер на банкноті.

Мікродрук – це дрібний текст, що досить складно підробити. Зокрема, на банкноті номіналом 100 доларів є напис "THE UNITED STATES OF AMERICA" біля портрета Бенджаміна Франкліна.

Фарба, що змінює колір – на справжніх купюрах доларів є елементи, які змінюють колір, як-от цифра "100" на 100-доларовій купюрі змінює колір з міді на зелений.

Важливо! Ще один важливий елемент, на який потрібно звертати увагу, – це номінал банкнот доларів. Федеральний резерв США на сьогодні випускає купюри з 7 номіналами: 1, 2, 5, 10, 20, 50 та 100 доларів.

Перевірити долари на справжність можна не лише вдома. Зокрема, таку послугу надають банки, які мають спеціальне обладнання. Йдеться про детектор валют, завдяки якому на купюрах розпізнають всі захисні елементи.