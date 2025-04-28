Світові ціни на нафту сьогодні

У понеділок, 28 квітня, еталонні бренди нафти демонструють позитивну динаміку на ринку. Про це пише 24 Канал з посиланням на Reuters. Водночас на ринку є фактори, які стримують зростання цін на нафту.

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На ринок нафти впливає невизначеність щодо переговорів про торгівлю між США та Китаєм. Це країни з найбільшими економіками у світі. Відповідно це затьмарює перспективи глобального зростання та попиту на пальне. Крім того, перспектива збільшення пропозиції з боку ОПЕК+ сприяє появі більш похмурих прогнозів, що цін на нафту.

До теми! Ціни на нафту за минулий тиждень суттєво впали. На ринок впливали тарифні війни між США та Китаєм, критика Дональда Трампа щодо центрального банку США та його очільника, плани ОПЕК+ стосовно видобутку.

Скільки коштує нафта сьогодні

Ціна нафти Brent зросла на 22 центи або на 0,09%. Марка нафти торгується на рівні 67,09 долара за барель. Сировина West Texas Intermediate подорожчала на 24 центи. Ціна американської нафти досягла 63,26 долара за барель.

За даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту зупинилися на таких рівнях: