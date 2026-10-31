Чи можуть заморозити рахунок у США через переказ з України

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Чому переказ з України може привернути увагу американського банку

На які перекази звертають увагу американські фінансові установи та що варто зробити, аби уникнути зайвих проблем адвокат Vanetik Law Group Юрій Ванетик розповів 24 Каналу.

Українці, які живуть у США, можуть переказувати власні заощадження, отримувати фінансову допомогу від родичів або переводити гроші після продажу квартири в Україні. Саме по собі походження коштів з України не є підставою для блокування рахунку.

Питання можуть виникнути через саму операцію. Наприклад, людина щойно відкрила рахунок у США, раніше отримувала на нього невеликі суми, а тепер їй надійшло 200 тисяч доларів. Банк може захотіти з'ясувати, звідки взялися гроші та чи відповідає переказ фінансовому профілю клієнта.

За його словами, у більшості випадків додаткова перевірка закінчується запитом документів. Однак якщо походження коштів незрозуміле або операція викликає серйозні підозри, банк може затримати переказ, обмежити доступ до рахунку чи відмовитися обслуговувати клієнта.

Юрій Ванетик Адвокат Vanetik Law Великий, несподіваний переказ з України на щойно відкритий рахунок особи, яка має незначну фінансову історію в США, – це саме той вид транзакції, на виявлення якої націлені системи банківського контролю.

Тому навіть якщо гроші отримані законно, краще заздалегідь подбати про документи, які підтверджують їхнє походження.

Які перекази можуть викликати запитання у банку

Не існує єдиного переліку сум, після надходження яких американський банк обов'язково заблокує рахунок. Багато залежить від обставин: хто відправляє гроші, звідки вони взялися, як давно клієнт користується рахунком і чи відповідає операція його звичайній фінансовій активності.

Юрій Ванетик звертає увагу на кілька ситуацій, які можуть ускладнити переказ.

Велика сума без зрозумілого пояснення. Якщо на рахунок людини, яка не має значних доходів у США, надходить велика сума, банк може попросити підтвердити джерело коштів.

Гроші від сторонніх осіб. Переказ від компанії, знайомого чи малознайомої людини може викликати додаткові запитання, особливо якщо незрозуміло, чому саме цей відправник переказує гроші.

Переказ від компанії, знайомого чи малознайомої людини може викликати додаткові запитання, особливо якщо незрозуміло, чому саме цей відправник переказує гроші. Нечітке призначення платежу. Позначки "допомога" або "подарунок" самі по собі не означають порушення. Проте за великої суми банку може знадобитися більше інформації про операцію.

Позначки "допомога" або "подарунок" самі по собі не означають порушення. Проте за великої суми банку може знадобитися більше інформації про операцію. Переказ грошей далі одразу після зарахування. Якщо кошти надходять на рахунок і майже відразу переводяться іншим людям або до інших країн, банк може перевірити, з якою метою відбувається такий рух грошей.

Якщо кошти надходять на рахунок і майже відразу переводяться іншим людям або до інших країн, банк може перевірити, з якою метою відбувається такий рух грошей. Заплутаний маршрут коштів. Кілька посередників, перекази через різні країни або криптовалютні платформи можуть ускладнити перевірку походження грошей.

Кілька посередників, перекази через різні країни або криптовалютні платформи можуть ускладнити перевірку походження грошей. Використання особистого рахунку для бізнесу. Регулярні комерційні надходження чи розрахунки з постачальниками через особистий рахунок можуть суперечити правилам обслуговування банку.

Окремо адвокат застерігає від спроб обійти фінансовий контроль, розділивши одну велику суму на кілька менших переказів.

Навмисне розбиття суми на менші частини з метою уникнення звітності називається 'структуруванням' і саме по собі є федеральним злочином, навіть якщо гроші абсолютно "чисті"– наголошує Ванетик.

Важливо розрізняти навмисне приховування суми та звичайні перекази частинами. Сам факт кількох транзакцій не означає порушення закону – значення мають їхня мета й обставини.

Чи можуть заблокувати гроші через суму понад 10 тисяч доларів

Поріг у 10 тисяч доларів часто стає причиною плутанини. Однак він не означає, що американський банк автоматично заблокує рахунок, якщо з України надійде 15 тисяч, 50 тисяч чи навіть 100 тисяч доларів.

Правило про звітність щодо операцій понад 10 тисяч доларів стосується передусім певних операцій із готівкою. Банки мають звітувати про відповідні готівкові внесення та зняття за один робочий день. Це звичайна процедура фінансового контролю, а не звинувачення клієнта в незаконних діях.

Для міжнародних банківських переказів діють інші правила. Самої лише суми понад 10 тисяч доларів недостатньо, щоб зробити висновок про підозрілий характер транзакції.

Водночас банк може подати звіт про підозрілу діяльність, якщо операція має ознаки можливого фінансового правопорушення. Інформація про такий звіт є конфіденційною, тому клієнт не обов'язково знатиме, чи подавав його банк.

Що відбувається, якщо банк усе-таки обмежив доступ до грошей

Слово "блокування" може означати різні ситуації. Іноді банк лише призупиняє конкретний переказ, щоб перевірити документи. В інших випадках він може обмежити окремі операції або повідомити про закриття рахунку.

Юрій Ванетик пояснює, що припинення обслуговування не обов'язково означає конфіскацію коштів.

Закриття рахунку, яке часто називають деризикінгом, є комерційним рішенням банку– зазначає адвокат.

За звичайних обставин банк може повернути залишок коштів клієнту, наприклад чеком. Однак порядок залежить від конкретної ситуації. Якщо гроші підпадають під санкційні обмеження, діє судова ухвала або є інша законна підстава для блокування, доступ до них може залишатися обмеженим.

Зазначимо! Закриття рахунку й арешт коштів – не одне й те саме. Але навіть якщо гроші не конфіскували, клієнт може зіткнутися з незручностями та труднощами під час відкриття рахунку в іншому банку.

Які податкові правила варто врахувати українцям у США

Банківська перевірка – не єдине питання, про яке варто пам'ятати під час переказу великих сум. Залежно від обставин можуть виникати й обов'язки перед податковими органами США.

Наприклад, податкові резиденти США, які отримують від іноземних фізичних осіб подарунки або спадщину на загальну суму понад 100 тисяч доларів протягом календарного року, за певних умов повинні подати до Податкової служби США (IRS) інформаційну форму 3520.

При цьому отримання подарунка не означає, що з усієї суми автоматично потрібно сплачувати податок. Важливо правильно визначити характер надходження та виконати вимоги щодо звітності.

Інше правило стосується грошей, які залишаються на рахунках в Україні. Якщо людина підпадає під вимоги США щодо звітування про іноземні фінансові рахунки, а їхня сукупна вартість перевищувала 10 тисяч доларів хоча б в один момент календарного року, вона може бути зобов'язана подати звіт FBAR до Мережі з боротьби з фінансовими злочинами (FinCEN).

Податковий статус не завжди збігається з імміграційним. Наявність гуманітарного дозволу на перебування чи статусу TPS сама по собі не визначає, чи є людина податковим резидентом США. Для цього застосовують окремі правила, зокрема враховують тривалість перебування в країні та передбачені законом винятки.

Тому перед переказом значної суми варто перевірити не лише банківські вимоги, а й власні податкові зобов'язання.

Як підготуватися до переказу великої суми з України

Щоб не з'ясовувати вимоги банку вже після затримки платежу, Юрій Ванетик радить підготуватися заздалегідь.

Насамперед потрібно зібрати документи, які пояснюють походження грошей. Якщо це кошти від продажу квартири, знадобиться договір купівлі-продажу. Якщо йдеться про заощадження – банківські виписки та документи про доходи. Для спадщини потрібні відповідні документи, що підтверджують її отримання.

За потреби варто заздалегідь підготувати переклад документів англійською мовою.

Ще один крок – повідомити американський банк про майбутній переказ. Доцільно пояснити, яку суму очікуєте, хто її надішле та звідки взялися гроші. Також можна уточнити, які документи знадобляться для перевірки. Це не гарантує, що операцію не затримають, але допоможе підготувати необхідні підтвердження.

Призначення платежу має відповідати реальній меті переказу. Якщо це гроші після продажу нерухомості, не варто вказувати інше призначення. Так само слід перевірити написання імені та прізвища відправника й одержувача в українських і американських документах: розбіжності в транслітерації можуть потребувати додаткових пояснень.

Адвокат також радить не залучати сторонніх осіб без зрозумілої причини, не використовувати непрозорі схеми переказу та не намагатися обійти вимоги звітності. Якщо банк звернувся із запитом, важливо відповісти вчасно й надати послідовні пояснення.

Коли йдеться про сотні тисяч доларів, продаж бізнесу або складні майнові операції, краще до переказу проконсультуватися з американським адвокатом і податковим фахівцем.

Чи варто хвилюватися через переказ грошей до США

Українцям не потрібно вважати кожен великий переказ ризиком для банківського рахунку. Вирішальне значення мають походження грошей, обставини операції та можливість підтвердити її законність.

Якщо людина переводить власні заощадження, отримує допомогу від родичів або гроші від продажу майна, варто заздалегідь підготувати документи й уточнити вимоги банку. Водночас навіть у такому разі не можна повністю виключити додаткову перевірку.

Головна порада експерта – не намагатися приховати суму або походження коштів. Прозорий переказ із документальним підтвердженням зазвичай створює менше труднощів, ніж операція, щодо якої клієнт не може надати зрозумілих пояснень.

До слова, податкова може поцікавитись подарованими грошима. Зокрема, в Україні, гроші що тримані у подарунок від фізичної особи можуть вважатись оподаткованим доходом і їх потрібно вносити у декларацію. Йдеться про гроші у подарунок від людини що не є членом сімʼї першого чи другого ступеня споріднення. У такому випадку – подарунок може оподатковуватись на 5% ПДФО та 5% військового збору.