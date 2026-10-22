Подарували велику суму грошей: у яких випадках податкова може вимагати декларацію

Чи потрібно декларувати гроші, отримані в подарунок

В Україні гроші, отримані в подарунок від іншої фізичної особи, можуть вважатися оподатковуваним доходом. Водночас обов'язок подавати декларацію про майновий стан і доходи залежить від обставин отримання коштів, зокрема ступеня споріднення з дарувальником.

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Якщо людина отримала грошовий подарунок від батьків, дітей, чоловіка або дружини, рідних братів чи сестер, бабусі, дідуся або онуків, дохід оподатковується за нульовою ставкою ПДФО. За таких умов подарунок, як правило, не потрібно декларувати. Це передбачено статтями 174.2 та 174.6 Податкового кодексу України.

Інші правила діють, якщо кошти подарувала людина, яка не належить до членів сім'ї першого або другого ступеня споріднення. Наприклад, якщо гроші передав друг або далекий родич, такий дохід може оподатковуватися за ставкою 5% податку на доходи фізичних осіб і 5% військового збору, якщо обидві сторони є податковими резидентами України.

Важливо! Враховуйте, чи були податки сплачені під час оформлення подарунка. За інформацією Державної податкової служби, дохід від подарунків, отриманих від осіб, які не є близькими родичами, може підлягати декларуванню, якщо під час нотаріального оформлення відповідні податки та військовий збір не сплатили.

Як задекларувати подаровані гроші та коли сплачувати податки

Якщо подарунок підлягає оподаткуванню, а податки не були сплачені під час його оформлення, отримувачу може знадобитися подати річну декларацію про майновий стан і доходи. У ній потрібно зазначити відповідний дохід і виконати податкові зобов'язання відповідно до вимог законодавства.

Зверніть увагу! Податкова декларація також може бути обов'язковою, якщо людина отримала подарунок з-за кордону. ДПС наголошує, що іноземні доходи, зокрема подарунки, спадщина та інші надходження, у передбачених законодавством випадках потрібно декларувати в Україні. Для таких операцій порядок оподаткування залежить від статусу дарувальника та отримувача.

Подати декларацію можна онлайн через електронний кабінет платника податків на сайті ДПС. Зазвичай граничний строк подання річної декларації для фізичних осіб, які зобов'язані її подавати, – до 1 травня року, наступного за звітним. Водночас для окремих категорій платників можуть діяти спеціальні строки.

Важливо! Окремо варто розрізняти звичайний подарунок і переказ коштів, який насправді є оплатою за роботу, послуги або продаж майна. Сам факт надходження грошей на банківську картку не визначає автоматично, чи потрібно сплачувати податки: значення має реальна природа платежу та обставини його отримання.

Отже, перед поданням декларації варто з'ясувати, від кого надійшли кошти, чи підлягає подарунок оподаткуванню та чи були відповідні платежі вже сплачені. Якщо йдеться про значну суму або переказ з-за кордону, доцільно перевірити вимоги ДПС для конкретної ситуації.

Нещодавно ми писали, що якщо чоловік офіційно перебуває у шлюбі з жінкою та переказує їй гроші на повсякденні витрати, оплату житла чи інші сімейні потреби, то сам факт такого переказу не означає, що дружина має сплачувати податки.