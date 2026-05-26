Скільки потрібно мати стажу, аби вийти на пенсію у 2026 році?
Для виходу на пенсію, потрібно набути достатньо стажу. Мінімальний показник залежить саме від віку, повідомляє ПФУ.
Станом на 2026 рік, вимоги такі:
- аби вийти на пенсію в 60 років, зараз потрібно мати щонайменше – 33 роки страхового стажу;
- для виходу на заслужений відпочинок в 63 роки, мінімум – 23 роки страхового стажу;
- в 65 років – 15 років страхового стажу.
Який буде розмір пенсії при стажі 28 років?
Маючи 28 років стажу, зараз особа може піти на пенсію в 63 роки. При розрахунках також врахуємо, що:
- така особа мала дохід 15 тисяч гривень;
- йде на заслужений відпочинок на загальних умовах.
Зверніть увагу! Розрахунки відбувались через пенсійний калькулятор.
Якщо спиратися на дані, наведені вище, пенсійна виплата складатиме приблизно – 4,6 тисячі гривень.
Який розмір пенсії, якщо пропрацював 28 років / Скриншот Пенсійний калькулятор
Що ще мають знати пенсіонери про стаж?
До 2028 року вимоги до стажу для виходу на пенсію зміняться. Йдеться саме про показники для 60 та 63 років. Вони щорічно зростатимуть. А от мінімум для 65 років і надалі складатиме 15 років страхового стажу.
Не весь стаж можуть враховувати при розрахунку пенсії. Йдеться, зокрема про періоди, коли особа працювала неофіційно. Тобто, кількість пропрацьованих вами років може значно відрізняти від розміру офіційного стажу.