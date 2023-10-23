Як обміняти значно пошкодженні гривні: поради від НБУ

У Нацбанку пояснили, що потрібно робити з банкнотами гривні, які зазнали значних пошкоджень. Більш детально про це розповів глава управління організації виготовлення і захисту грошей Департаменту грошового обігу НБУ Валерій Строчков.

НБУ зобов'язав банки, які наділені відповідними повноваженнями, приймати у населення банкноти гривні з істотними пошкодженнями. Крім того, з цим запитом можна звертатися до обласних відділень українського центробанку, які розташовані у Києві, Львові, Одесі, Хмельницькому, Харкові, Дніпрі. Далі банкноти передають на дослідження до Нацбанку.

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Як обміняти значно пошкодженні банкноти гривні

Валерій Строчков пояснив, що для відшкодування необхідно, щоб збереглося, щонайменше, 55% банкноти. Експерт також додав, що згідно з інструкціями НБУ, заявник має надати довідку пожежу або інший нещасний випадок, який призвів до пошкодження купюри. Але, за його словами, у певних ситуаціях достатньо заяви людини з відповідним описом пошкодження грошей.

Строчков заявив, що найбільш часті випадки ненавмисного пошкодження грошей пов'язані з пожежами та водою. Також фахівці працювали з банкнотами, які склеїлися або спеклися. Очільник управління організації виготовлення і захисту грошей Департаменту грошового обігу НБУ радить у разі виникнення подібних ситуацій відразу звертатися до банку та приносити гроші у тому стані, як їх знайшли.

Тоді, наприклад, ми бачимо з точки зору характеристик пошкодження, що готівка була пошкоджена, коли зберігалася однією групою. В таких випадках, як правило, є шанс відшкодувати людині практично повну суму,

– пояснив Строчков.

На сьогодні найбільша сума відшкодування – 1,5 мільйона гривень. Ці гроші постраждали у машині, яка потрапила у ДТП й загорілася. До банку готівку принесли в обгорілих коробках, які вийняли з авто.

Також нагадаємо, що НБУ "посунув" крайній термін для обміну банкнот та монет, які випустили до 2003 року. Ця опція буде доступна українцям до кінця дії воєнного стану та протягом трьох місяців після його припинення або скасування. З 1 серпня в Україні набули чинності нові правила поповнення банківських рахунків. Головна зміна – необхідність проходження процесу верифікації.