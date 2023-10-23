НБУ обязал банки, наделенные соответствующими полномочиями, принимать у населения банкноты гривны с существенными повреждениями. Кроме того, с этим запросом можно обращаться в областные отделения украинского центробанка, расположенные в Киеве, Львове, Одессе, Хмельницком, Харькове, Днепре. Далее банкноты передают на исследования в Нацбанк.

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Как обменять значительно поврежденные банкноты гривны

Валерий Строчков пояснил, что для возмещения необходимо, чтобы сохранилось как минимум 55% банкноты. Эксперт также добавил, что согласно инструкциям НБУ заявитель должен предоставить справку пожар или другой несчастный случай, который привел к повреждению купюры. Но, по его словам, в определенных ситуациях достаточно заявления человека с описанием повреждения денег.

Строчков заявил, что наиболее частые случаи непреднамеренного повреждения денег связаны с пожарами и водой. Также специалисты работали с банкнотами, которые склеились или спеклись. Руководитель управление организации изготовления и защиты денег Департамента денежного обращения НБУ советует в случае возникновения подобных ситуаций сразу обращаться в банк и приносить деньги в том состоянии, в котором их нашли.

Тогда, например, мы видим с точки зрения характеристик повреждения, что наличные деньги были повреждены, когда хранилась одной группой. В таких случаях, как правило, есть шанс возместить человеку практически полную сумму,

– объяснил Строчков.

На сегодняшний день самая большая сумма возмещения – 1,5 миллиона гривен. Эти деньги пострадали в попавшей в ДТП машине и загорелась. В банк наличные принесли в обгоревших коробках, которые вынули из авто.

Также напомним, что НБУ подвинул" крайний срок для обмена банкнот и монет, выпущенных до 2003 года. Эта опция будет доступна украинцам до конца действия военного положения и в течение трех месяцев после его прекращения или отмены. С 1 августа в Украине вступили в силу новые правила пополнения банковских счетов. Главное изменение – необходимость прохождения процесса верификации.