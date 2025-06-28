Позначки на доларах: що робити, якщо на банкноті є штамп

На доларових банкнотах можна зустріти певні штампи або ж відмітки. Насправді таке позначення використовують для визначення справжності банкнот, адже часто-густо їх можуть підробляти.

Що означають штампи на доларах і чи можна їх обміняти

Серед версій, що пояснюють штампи та відмітки на банкнотах, є те, що, наприклад, в африканських країнах це роблять для того, щоб уникнути підробки. Адже частка обігу долара на чорному ринку там є великою, передає 24 Канал.

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Крім того, відмітки часто додають на банкноти казино, іноземні банки чи пункти обміну. Це робиться також для того, щоб визначити справжність купюр.

Приклад штампів на доларах США / Фото фейсбук Сергій Сахань

Однак найбільш поширеним питанням щодо таких банкнот є те, чи можна їх такому випадку обміняти. В НБУ пояснюють: