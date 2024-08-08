Як має виглядати нова купюра в 100 доларів: фото для порівняння

Навколо американської валюти точиться чимало розмов, щодо того, як мають виглядати банкноти. Зокрема, це стосується купюри номіналом 100 доларів.

Як має виглядати нова купюра в 100 доларів

Обговорення банкноти номіналом 100 доларів досить зрозуміле. Річ у тому, що саме ця купюра має найновіший дизайн та елементи захисту. Центральний банк США почав друкувати та випустив в обіг нову банкноту в 100 доларів у 2013 році, розповідає 24 Канал.

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Серед нових елементів захисту на стодоларовій банкноті 2013 року виписку є синя захисна 3D-стрічка та логотип у вигляді дзвоника і чорнильниці, які особливо складно підробити. Проте на банкноті залишили і традиційні елементи захисту. Йдеться про портретний водяний знак та вбудована захисна нитка, що світиться рожевим кольором в ультрафіолетовому світлі, згідно з даними BBC.

Ще одна важлива зміна – колір. Нова банкнота у 100 доларів є синьою, тоді як портрет і віньєтка одного із засновників США та політичного діяча Бенджаміна Франкліна стали більшими, а рамки овальної форми з купюри взагалі прибрали. Загалом про те, як змінювався дизайн американського долара за понад 100 років – читайте тут.

Як виглядає нова банкнота у 100 доларів / Скриншот з munbyn

Водночас наголосимо, що в Україні зобов'язані приймати усі банкноти американського долара незалежно від року випуску. Усі купюри долара, які випущені з 1914 року дійсні, а Федеральна резервна система не запроваджувала жодних обмежень для їхнього використання.