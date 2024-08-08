Как должна выглядеть новая купюра в 100 долларов

Обсуждение банкноты номиналом 100 долларов достаточно понятно. Дело в том, что именно эта купюра имеет новейший дизайн и элементы защиты. Центральный банк США начал печатать и выпустил в обращение новую банкноту в 100 долларов в 2013 году, рассказывает 24 Канал.

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Среди новых элементов защиты на стодолларовой банкноте 2013 года выписку есть синяя защитная 3D-лента и логотип в виде колокольчика и чернильницы, которые особенно сложно подделать. Однако на банкноте оставили и традиционные элементы защиты. Речь идет о портретный водяной знак и встроенная защитная нить, светящаяся розовым цветом в ультрафиолетовом свете, согласно данным BBC.

Еще одно важное изменение – цвет. Новая банкнота в 100 долларов является синей, тогда как портрет и виньетка одного из основателей США и политического деятеля Бенджамина Франклина стали больше, а рамки овальной формы с купюры вообще убрали. В целом о том, как менялся дизайн американского доллара за более чем 100 лет – читайте здесь.

Как выглядит новая банкнота в 100 долларов / Скриншот с munbyn

В то же время отметим, что в Украине обязаны принимать все банкноты американского доллара независимо от года выпуска. Все купюры доллара, которые выпущенные с 1914 года действительны, а Федеральная резервная система не вводила никаких ограничений для их использования.