Яку валюту купувати, щоб була стабільна

Перш за все потрібно зрозуміти, що стабільна валюта – це валюта, яка зберігає свою купівельну спроможність. Крім того, стабільна валюта має довіру до неї, а також має широку сферу використання. Крім того, стабільні валюти не обов'язково є найпотужнішими або найдорожчими у світі.

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Цікаво, що такі популярні серед українців американський долар та євро хоча і є у рейтингу, проте не входять до першої трійки.

Наразі десятки найстабільніших валют у світі виглядає так:

Швейцарський франк Японська єна Норвезька крона Шведська крона Євро Сингапурський долар Долар США Австралійський долар Фунт стерлінгів Канадський долар

Водночас варто пам'ятати, що існує багато факторів, які впливають на динаміку будь-якої валюти. Тож неможливо обрати лише одну валюту, яка б перевершувала усі інші з великою перевагою за всіма показниками. Зазвичай експерти радять зберігати свої збереження у кількох різних валютах.