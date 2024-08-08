Яку валюту купувати, щоб була стабільна
Перш за все потрібно зрозуміти, що стабільна валюта – це валюта, яка зберігає свою купівельну спроможність. Крім того, стабільна валюта має довіру до неї, а також має широку сферу використання. Крім того, стабільні валюти не обов'язково є найпотужнішими або найдорожчими у світі.
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Цікаво, що такі популярні серед українців американський долар та євро хоча і є у рейтингу, проте не входять до першої трійки.
Наразі десятки найстабільніших валют у світі виглядає так:
- Швейцарський франк
- Японська єна
- Норвезька крона
- Шведська крона
- Євро
- Сингапурський долар
- Долар США
- Австралійський долар
- Фунт стерлінгів
- Канадський долар
Водночас варто пам'ятати, що існує багато факторів, які впливають на динаміку будь-якої валюти. Тож неможливо обрати лише одну валюту, яка б перевершувала усі інші з великою перевагою за всіма показниками. Зазвичай експерти радять зберігати свої збереження у кількох різних валютах.