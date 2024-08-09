Як має виглядати купюра у 50 доларів найновішого зразка: ілюстративні фото

Центральний банк США робить усе, аби мінімізувати підробки доларів. Саме тому регулятор періодично змінює дизайн та елементи захисту банкнот.

Як виглядає 50 доларів

Купюра номіналом 50 доларів найновішого зразка вперше була випущена у 2004 році. Ця банкнота також має низку визначних деталей дизайну: портрет президента США та видатного генерала Улісса Гранта на лицьовому боці, а також зображення будівлі Конгресу на Капітолійському пагорбі на зворотному.

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Ключовими захисними елементами банкноти номіналом 50 доларів, які випускають після 2004 року, – це водяна нитка, водяний знак у вигляді портрета та цифра 50, яка змінює колір. Ці купюри надруковані на кольоровому папері, якому притаманні сині та червоні відтінки.

Про те, як змінювався дизайн усіх американських банкнот за понад 100 років – читайте тут

Водночас наголосимо, що в Україні зобов'язані приймати усі купюри доларів для обміну незалежно від номіналу або року випуску. Ба більше, визначення незначно зношені банкноти більше не актуальне, згідно з рішенням НБУ. Проте є два випадки, коли банки та обмінники можуть відмовитися приймати американську готівку: