Як виглядає 50 доларів
Купюра номіналом 50 доларів найновішого зразка вперше була випущена у 2004 році. Ця банкнота також має низку визначних деталей дизайну: портрет президента США та видатного генерала Улісса Гранта на лицьовому боці, а також зображення будівлі Конгресу на Капітолійському пагорбі на зворотному.
Читайте також Російська нафта стрімко обвалилася в ціні
Ключовими захисними елементами банкноти номіналом 50 доларів, які випускають після 2004 року, – це водяна нитка, водяний знак у вигляді портрета та цифра 50, яка змінює колір. Ці купюри надруковані на кольоровому папері, якому притаманні сині та червоні відтінки.
Водночас наголосимо, що в Україні зобов'язані приймати усі купюри доларів для обміну незалежно від номіналу або року випуску. Ба більше, визначення незначно зношені банкноти більше не актуальне, згідно з рішенням НБУ. Проте є два випадки, коли банки та обмінники можуть відмовитися приймати американську готівку:
- По-перше, це банкноти, які є сильно зношені або пошкоджені;
- По-друге, йдеться про купюри, які виявилися підробленими.