Американський економіст Естебан Аргудо розповів про 3 помилкові стратегії, яких варто уникати людям, які мріють збагатитися.

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Міф №1: Фондовий ринок зробить вас багатими завтра

За словами економіста, багато людей розглядають інвестиції як спосіб миттєвого збагачення. Насправді ж це потребує часу. Згідно з дослідженням Consumer Finances 2019 року, 70% багатії є пенсіонерами, які накопичували свої статки протягом довгих років.

Більшість людей не розуміють, що фондовий ринок окупається в довгостроковій перспективі. Це не збагатить вас за одну ніч,

– каже він.

Міф №2: Почати власний бізнес – найкращий спосіб збагатитися

Багатії, які займають верхівки рейтингів, є ще й власниками бізнесу. Але середньостатистичний багатій насправді найманий працівник, просто на керівній посаді.

Більшість багатих, за винятком пенсіонерів, насправді працюють на когось іншого. Посада, яку ви обіймаєте, відіграє важливу роль,

– наголошує Естебан Аргудо.

Міф №3: Багаті люди несуть виключну відповідальність за власний успіх

Не завжди багатії завдячують своїм статусом власним силам. Іноді їм допомагають – спадок, сімейний бізнес, навчання у дорогому університеті чи навіть просто відсутність потреби утримувати сім'ю. Через це навіть існує термін self-made, тобто такий, який зробив себе сам мільйонер чи мільярдер.

Дані показують, що 40% багатих і заможних людей отримали принаймні один подарунковий трансферт у своєму житті на суму, яка в середньому в чотири рази перевищує їхній дохід,

– зазначає економіст.

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Тож шлях до багатства потребує наполегливість, терпіння, а іноді й удачі.