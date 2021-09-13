Надмірні та легковажні витрати

Спонтанні покупки одягу чи навіть звичка пити каву по дорозі на роботу суттєво "під'їдає" бюджет. Лише уявіть, що щоранку купуєте каву в ятках по 50 гривень. За рік – це 18 250 гривень. За ці гроші можна поїхати у відпустку або ж докласти до якоїсь важливої покупки.

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Не обов'язкового відмовлятися від кави взагалі – достатньо просто почати пити каву вдома або заварювати її на роботі.

Нескінченні платежі

Підписки на різноманітні стрімінгові сервіси теж можуть бути зовсім непотрібні. Задумайтеся скільки разів на тиждень ви переглядаєте фільми з того чи іншого стрімінгового сервісу і зрозумієте – чи вартий він витрачених грошей. Адже одна така підписка може коштувати близько 2 500 гривень на рік.



Варто задуматися, чи всі щомісячні підписки є потрібними / Фото Unsplash

Життя на позичені гроші

Гроші на кредитній картці іноді можуть виручити, але не слід звикати жити в борг увесь час. Відсотки по кредиту в Україні – вкрай високі. А навіть, якщо ви у пільговому періоді (0% по кредиту протягом певного часу), то банк пропонує нижчі кешбеки та вищу комісію за переказ грошей.

До слова, перше правило заощаджень – позбутися від усіх кредитів та заборгувань.

Купівля нового автомобіля

Розглядайте автомобіль як потребу, а не як розкіш. Достатньо купити справний автомобіль, який споживає мало бензину. Не потрібно міняти автомобіль кожні 2 – 3 роки, але й надто довго їздити на автомобілі теж не варто, адже з роками він потребує все більше капіталовкладень, а продати його – все важче.

Забагато витрат на житло

Більше – не обов'язково краще. При виборі житла слід думати практично – не потрібно 4 спалень, коли у вас одна чи дві дитини. В результаті кімнати пустуватимуть, а ви витратите більше грошей не лише при купівлі / будівництві, але й витрачатимете весь час на опалення, ремонти тощо.

Життя від зарплати до зарплати

У квітні 2021 року кожен третій українець не мав заощаджень, тобто жив від зарплати до зарплати. У випадку звільнення або скорочення зарплати такі українці можуть потрапити у скрутну ситуацію, де доведеться залізати у борги. Тому фінансисти радять створювати фінансову подушку безпеки – це гроші, яких вистачить на 3 – 6 місяців життя.



Заощадження українців у 2021 році / Інфографіка 24 каналу

Не інвестувати у пенсії

Через демографічну ситуацію (кількість пенсіонерів зростає, а кількість населення, що працює, зменшується), молодь та люди середнього віку скоріш за все не матимуть солідарної пенсії. Тобто такої, яку отримують зараз нинішні пенсіонери. Через це потрібно думати про свою пенсію вже зараз, наприклад відкладати гроші на особистий рахунок у недержавні пенсійні фонди.