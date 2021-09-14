Американский экономист Эстебан Аргудо рассказал о 3 ошибочных стратегиях, которых следует избегать людям, которые мечтают обогатиться.

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Миф №1: Фондовый рынок сделает вас богатыми завтра

По словам экономиста, многие рассматривают инвестиции как способ мгновенного обогащения. На самом деле это требует времени. Согласно исследованию Consumer Finances 2019 года, 70% богачи являются пенсионерами, которые накапливали свои состояния в течение долгих лет.

Большинство людей не понимают, что фондовый рынок окупается в долгосрочной перспективе. Это не обогатит вас за одну ночь,

– говорит он.

Миф №2: Начать собственный бизнес – лучший способ обогатиться

Богачи, которые занимают верхушки рейтингов, есть еще и владельцами бизнеса. Но среднестатистический богач на самом деле наемный работник, просто на руководящей должности.

Большинство богатых, за исключением пенсионеров, на самом деле работают на кого-то другого. Должность, которую вы занимаете, играет важную роль,

– отмечает Эстебан Аргудо.

Миф №3: Богатые люди несут исключительную ответственность за свой успех

Не всегда богачи обязаны своему статусу собственным силам. Иногда им помогают – наследство, семейный бизнес, обучение в дорогом университете или даже просто отсутствие необходимости содержать семью. Из-за этого даже существует термин self-made, то есть, сделавший себя сам миллионер или миллиардер.

Данные показывают, что 40% богатых и состоятельных людей получили по крайней мере один подарочный трансферт в своей жизни на сумму, которая в среднем в четыре раза превышает их доход,

– отмечает экономист.

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