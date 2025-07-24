Австралія почала рекордно експортувати руду: до чого тут Китай

Обсяг постачань залізної руди через найбільший експортний термінал Австралії в червні досяг рекордного рівня. Це свідчить про побоювання щодо перспектив попиту з боку Китаю.

На скільки зріс експорт з Австралії?

Експорт залізної руди з порту Гедленд минулого місяця зріс до 54,6 мільйона тонн, перевищивши попередній рекорд, встановлений рік тому, пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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З початку року обсяг відвантажень досяг приблизно 288 мільйонів тонн. Це більше, ніж попередній піврічний максимум у 286,9 мільйона тонн залізної руди, зафіксований минулого року.

Важливо! Порт-Гедленд в Західній Австралії обслуговує таких виробників, як BHP Group і Fortescue, та вважається важливим індикатором загальнонаціонального товарообігу найбільшого у світі експортера залізної руди.

Чому зросли постачання руди з Австралії?

Збільшення пропозиції відбувається на тлі ознак зниження сталевого виробництва в Китаї.

Згідно з офіційною статистикою, минулого місяця обсяг виплавки нерафінованої сталі в країні знизився до 83,2 мільйона тонн – найнижчий червневий показник з 2018 року.

Примітно! Влада Китаю пообіцяла посилити заходи щодо скорочення надлишкових потужностей, що може додатково обмежити обсяги виробництва в країні.

Які прогнози щодо постачань залізної руди?

Зростання експорту з Гедленда збігається з прогнозами уряду Австралії, згідно з якими загальний обсяг національного експорту досягне 908 мільйонів тонн до 2025 року.

Однак, попри збільшення фізичних обсягів, очікується зниження вартості експорту через падіння цін на залізну руду.

Важливо! Остання ціна ф'ючерсів на залізну руду склала 105,20 долара за тонну. Це приблизно на 4% вище, ніж на початку року.

У Бразилії, другій за обсягами експорту, постачання також досягли рекордного рівня для червня.