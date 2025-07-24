На сколько вырос экспорт из Австралии?

Экспорт железной руды из порта Гедленд в прошлом месяце вырос до 54,6 миллиона тонн, превысив предыдущий рекорд, установленный год назад, пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Смотрите также Цены на лом в Украине: обновленные тарифы на цветные и черные металлы

С начала года объем отгрузок достиг примерно 288 миллионов тонн. Это больше, чем предыдущий полугодовой максимум в 286,9 миллионов тонн железной руды, зафиксированный в прошлом году.

Важно! Порт-Гедленд в Западной Австралии обслуживает таких производителей, как BHP Group и Fortescue, и считается важным индикатором общенационального товарооборота крупнейшего в мире экспортера железной руды.

Почему выросли поставки руды из Австралии?

Увеличение предложения происходит на фоне признаков снижения стального производства в Китае.

Согласно официальной статистике, в прошлом месяце объем выплавки нерафинированной стали в стране снизился до 83,2 миллиона тонн – самый низкий июньский показатель с 2018 года.

Примечательно! Власти Китая пообещали ужесточить меры по сокращению избыточных мощностей, что может дополнительно ограничить объемы производства в стране.

Какие прогнозы по поставкам железной руды?

Рост экспорта из Гедленда совпадает с прогнозами правительства Австралии, согласно которым общий объем национального экспорта достигнет 908 миллионов тонн к 2025 году.

Однако, несмотря на увеличение физических объемов, ожидается снижение стоимости экспорта из-за падения цен на железную руду.

Важно! Последняя цена фьючерсов на железную руду составила 105,20 доллара за тонну. Это примерно на 4% выше, чем в начале года.

В Бразилии, второй по объемам экспорта, поставки также достигли рекордного уровня для июня.