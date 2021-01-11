Ціна біткойна за 10 – 11 січня впала на 21% до 32 389 доларів. Це найбільший дводенний спад з часів, коли пандемія COVID-19 вперше вдарили по світових ринках. Чого очікувати далі від криптовалюти – читайте на Фінанси 24.

Через різке зниження ціни аналітики заговорили про бум на криптовалюту може піти на спад. Про це мовиться в матеріалі видання Bloomberg.

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Що було раніше

Ціна біткойна почала рости у 2020 році. У грудні вона вперше оновила свій історичний максимум і досягнула позначки у понад 20 000 долари.

Вже на початку 2021 року – 8 січня – криптовалюта побила рекорд і коштувала 41 921 долар.

Аналітик Анрі Арсланян пояснив, що такі рекорди пов'язані з постійною появою інституційних гравців та страхом роздрібних інвесторів упустити свій шанс.​

Що кажуть аналітики

Теперішня ситуація нагадує криптобум у 2017 році, перш ніж ціна на біткойн так само швидко пішла на спад.

Ще належить визначити, чи є це початком більш масштабних змін, але тепер ми бачили цей розрив параболи, так що, можливо, так воно і є,

– сказав керівник відділу розвитку бізнесу криптобіржі Luno в Сінгапурі Віджай Айяр.

З такою думкою погоджується і головний інвестиційний директор Guggenheim Investments Скотт Майнерд, який ще в кінці грудня передбачав, що біткойн може досягти позначки у 400 тисяч доларів.

Чого очікувати далі

Прихильники криптовалюти стверджують, що ралі на цей раз відрізняється від минулих циклів. На їхню думку, актив "дозрів" з приходом інституційних інвесторів і розглядається як законний засіб захисту від ослаблення долара і ризику інфляції.

Інші стурбовані тим, що криптобум підживлюється величезною кількістю фіскальних і монетарних стимулів. Вони переконані, що біткойн навряд чи коли-небудь стане життєздатною валютною альтернативою.