Нагадаємо, що у 2023 році українські банки отримали прибуток у розмірі 130 мільярдів гривень або 3,5 мільярда доларів. 5 державних кредиторів заробили понад 61% від загальної суми. Зокрема, "Ощадбанк", який є другим в Україні після "ПриватБанку" відзвітував про рекордний операційний прибуток – 12 мільярдів гривень (316 мільйонів доларів).

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Наумов про бізнес-клімат в Україні

Сергій Наумов заявив, що не може схарактеризувати бізнес-клімат в Україні як катастрофу. За його словами, він спостерігає за вдосконаленням навіть під час повномасштабної агресії Росії.

Він також додав, що значним позитивним аспектом можна назвати єдність українського бізнесу, держави та суспільства, які мають спільну мету – перемога. Наумов підмітив, що це сприяє співпраці між різними секторами, включаючи банківський.

Важливо! Банкір заявив, що бізнеси адаптувалися, шукають можливості для розвитку та беруть участь у різних програмах.

Глава "Ощадбанку" про кредити

Згідно зі словами Сергія Наумова, у банку занепокоєні через ризики щодо надання кредитів. Саме тому державний кредитор на постійній основі контролює свій портфель непрацюючих кредитів. Банкір додав, що у 2023 році "Ощадбанк" зумів вивільнити резерви, що свідчить про відсутність нових проблемних кредитів. Він також додав, що українські бізнеси стали більш дисциплінованими та відповідальними стосовно фінансових питань.

Що таке непрацюючі кредити Згідно з даними НБУ, це кредити, за якими відбулася подія дефолту. Дефолт визначається фактом прострочення платежу за активом понад 90 днів, або неможливістю вчасного погашення боргу позичальника без стягнення забезпечення.

Наумов також повідомив, що більшість підприємців залишаються в країні та активно працюють над розвитком. При цьому низка секторів фіксує рекордні прибутки, тоді як відповідальна сплата податків бізнесом – це суттєвий внесок у підтримку української армії та національної оборони.