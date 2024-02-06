Напомним, что в 2023 году украинские банки получили прибыль в размере 130 миллиардов гривен или 3,5 миллиарда долларов. 5 государственных кредиторов заработали более 61% от общей суммы. В частности, "Сбербанк", который является вторым в Украине после "ПриватБанка" отчитался о рекордной операционной прибыли – 12 миллиардов гривен (316 миллионов долларов).

Обратите внимание От кофе до кока-колы: как заработать капитал благодаря любимым напиткам

Наумов о бизнес-климате в Украине

Сергей Наумов заявил, что не может охарактеризовать бизнес-климат в Украине как катастрофу. По его словам, он наблюдает за совершенствованием даже во время полномасштабной агрессии России.

Он также добавил, что значительным положительным аспектом можно назвать единство украинского бизнеса, государства и общества, которые имеют общую цель – победа. Наумов подметил, что это способствует сотрудничеству между различными секторами, включая банковский.

Важно! Банкир заявил, что бизнесы адаптировались, ищут возможности для развития и участвуют в различных программах.

Глава "Сбербанка" о кредитах

Согласно словам Сергея Наумова, в банке обеспокоены из-за рисков по предоставлению кредитов. Именно поэтому государственный кредитор на постоянной основе контролирует свой портфель неработающих кредитов. Банкир добавил, что в 2023 году "Сбербанк" сумел высвободить резервы, что свидетельствует об отсутствии новых проблемных кредитов. Он также добавил, что украинские бизнесы стали более дисциплинированными и ответственными по финансовым вопросам.

Что такое неработающие кредиты Согласно данным НБУ, это кредиты, по которым произошло событие дефолта. Дефолт определяется фактом просрочки платежа по активу более 90 дней, или невозможностью своевременного погашения долга заемщика без взыскания обеспечения.

Наумов также сообщил, что большинство предпринимателей остаются в стране и активно работают над развитием. При этом ряд секторов фиксирует рекордные прибыли, тогда как ответственная уплата налогов бизнесом – это существенный вклад в поддержку украинской армии и национальной обороны.