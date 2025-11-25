Криза лише посилюється: втрати у цій галузі Росії вимірюються мільярдами
- Близько 74% вугільних підприємств Росії працюють у збиток, і 23 з них вже зупинилися.
- Втрати галузі досягли 263 мільярдів рублів, і можуть зрости до 350 мільярдів рублів.
Вугільна галузь Росії відчуває значу кризу. Ситуація у ній погіршується. Зараз приблизно 74% від усіх вугільних підприємств Росії – працюють у збиток.
Яка реальна ситуація у вугільній галузі Росії?
Станом на зараз, відомо, що 23 вугільних підприємства Росії уже зупинилися, повідомляє 24 Канал з посиланням на Центр протидії дезінформації.
Як відомо, втрати у цій галузі такі:
- станом на зараз, вони сягнули – 263 мільярди рублів (відповідно до теперішнього курсу, це орієнтовно – 3,33 мільярда доларів);
- вважається, що ці втрати можуть сягнути – 350 мільярдів рублів (тобто – 4,43 мільярдів доларів).
Такі втрати виникли через низку причин. Зокрема, через неможливість Росії реалізовувати вугілля на ключових експортних ринках, насамперед таким був – ЄС.
Кремль спробував переорієнтуватися на Азію, аби врятувати на ситуацію. Проте це не допомогло. Таке рішення виявилось нерентабельним через:
- занадто дорогу логістику;
- та водночас низькі ціни.
Криза у вугільній галузі – прямий результат війни, санкцій та втрати зовнішніх ринків. Попри точкові субсидії, системні проблеми лише посилюються, а російська економіка й надалі втрачає опору в базових індустріях,
– наголошує видання.
Як змінювалась ситуація у вугільній промисловості Росії?
Криза у вугільній промисловості Росії почала посилюватися ще раніше. Зокрема, стало відомо про звільнення працівників шахт. Щобільше, цим робітникам не виплачували зарплату місяцями. Так, наприклад, у шахті "спірідоновська" було звільнено одночасно понад 500 працівників, а загалом роботу втратили – 820 людей.
Попри об'єктивні дані, Путін заперечує ситуацію. Ще у травні цього року російський лідер сказав, що вугільна галузь буде підтримана з боку держави. А восени Путін взагалі шокував заявою про те, що вказана сфера надзвичайно перспективна. Хоча збитки у вугільній промисловості лише зростають.