Кризис только усиливается: потери в этой области России измеряются миллиардами
- Около 74% угольных предприятий России работают в убыток, и 23 из них уже остановились.
- Потери отрасли достигли 263 миллиардов рублей, и могут вырасти до 350 миллиардов рублей.
Угольная отрасль России испытывает значительный кризис. Ситуация в ней ухудшается. Сейчас примерно 74% от всех угольных предприятий России – работают в убыток.
Какова реальная ситуация в угольной отрасли России?
По состоянию на сейчас, известно, что 23 угольных предприятия России уже остановились, сообщает 24 Канал со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.
Как известно, потери в этой области следующие:
- по состоянию на сейчас, они достигли – 263 миллиарда рублей (в соответствии с нынешним курсом, это ориентировочно – 3,33 миллиарда долларов);
- считается, что эти потери могут достичь – 350 миллиардов рублей (то есть – 4,43 миллиарда долларов).
Такие потери возникли по ряду причин. В частности, из-за невозможности России реализовывать уголь на ключевых экспортных рынках, прежде всего таким был – ЕС.
Кремль попытался переориентироваться на Азию, чтобы спасти на ситуацию. Однако это не помогло. Такое решение оказалось нерентабельным из-за:
- слишком дорогой логистики;
- и одновременно низких цен.
Кризис в угольной отрасли – прямой результат войны, санкций и потери внешних рынков. Несмотря на точечные субсидии, системные проблемы только усиливаются, а российская экономика и в дальнейшем теряет опору в базовых индустриях,
– отмечает издание.
Как менялась ситуация в угольной промышленности России?
Кризис в угольной промышленности России начал усиливаться еще раньше. В частности, стало известно об увольнении работников шахт. Более того, этим рабочим не выплачивали зарплату месяцами. Так, например, в шахте "Спиридоновская" было уволено одновременно более 500 работников, а в целом работу потеряли – 820 человек.
Несмотря на объективные данные, Путин отрицает ситуацию. Еще в мае этого года российский лидер сказал, что угольная отрасль будет поддержана со стороны государства. А осенью Путин вообще шокировал заявлением о том, что указанная сфера чрезвычайно перспективна. Хотя убытки в угольной промышленности только растут.