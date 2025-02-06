Ціна вугілля за тонну

Ф'ючерси на вугілля Ньюкасл падають в ціні. Вартість контрактів оновила мінімум за 4 роки, а також коливається на найнижчому рівні за рік. Про це пише 24 Канал з посиланням на Investing.com.

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На сьогодні, 6 лютого, ціни на ф'ючерси на вугілля торгуться на рівні 109 доларів за тонну. За день вугілля впало в ціні на трохи більше ніж 2%. Пікова ціна вугулля за 12 місяців становить майже 152 долари за тонну. На динаміку цін на вугілля впливає тривале занепокоєння щодо надлишку пропозиції на ринку.

Зокрема, китайська асоціація з транспортування і дистрибуції вугілля прогнозує, що видобуток вугілля зросте на 1,5% до 4,82 мільярда тонн у 2025 році.

Додають, що збільшення обсягів видобування вугілля пов'язене з тим, аби уникнути ризиків щодо обмеження на викиди вуглецю та закриттям шахт через порушення протоколу безпеки. При цьому комунальні підтриємства вже мають рекордні запаси вугілля. Ба більше, резерви зросли на 12% за два місяці станом на жовтень 2024 року, за даними Trading Economics.

Цікава деталь! Україна також багата на кам'яне вугілля. Поклади вугілля оцінюють в 9,1 трильйона доларів. Всі копалини України оцінюють майже в 115 трильйонів доларів.