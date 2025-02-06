Курс євро до рубля на сьогодні

Курс євро суттєво знизився щодо російського рубля. Про це свідчить динаміка валютної пари станом на 6 лютого 2025 року, пише 24 Канал з посиланням на Google Фінанси.

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На момент створення цього матеріалу, курс євро дорівнює 100,49 рубля. Єдина валюта Єврозони впала в ціні на 1,41%. Ба більше, з початку 2025 року позиції євро щодо рубля ослабли майже на 12%.

Варте уваги! Євро все ще торгується вище позначки в 100 рублів, але курс відійшов від максимуму за 2024 рік. Нагадаємо, що 27 листопада курс євро в Росії злетів до 119,5 рубля.

Курс долара до рубля

Російський рубль також дорожчає щодо долара США. На цю мить курс коливається на рівні 97 рублів за долар. Американська валюта втратила 0,96% щодо рубля за день. Виділяють кілька причин здорожчання рубля на валютному ринку, за даними Trading Economics:

Російська влада почала рятувати рубль від знецінення;

Сподівання на ринку, що президент США Дональд Трамп сприятиме завершенню війни Росії проти України.

Нагадаємо, що в кінці листопада 2024 року американський долар подорожчав щодо рубля до пікового рівня за понад 2 роки. Тоді курс перетнув позначку в 114 рублів за долар США.