Цена угля за тонну

Фьючерсы на уголь Ньюкасл падают в цене. Стоимость контрактов обновила минимум за 4 года, а также колеблется на самом низком уровне за год. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Investing.com.

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На сегодня, 6 февраля, цены на фьючерсы на уголь торгуются на уровне 109 долларов за тонну. За день уголь упал в цене на чуть более чем 2%. Пиковая цена угля за 12 месяцев составляет почти 152 доллара за тонну. На динамику цен на уголь влияет длительное беспокойство относительно избытка предложения на рынке.

В частности, китайская ассоциация по транспортировке и дистрибуции угля прогнозирует, что добыча угля вырастет на 1,5% до 4,82 миллиарда тонн в 2025 году.

Добавляют, что увеличение объемов добычи угля связано с тем, чтобы избежать рисков по ограничению на выбросы углерода и закрытием шахт из-за нарушения протокола безопасности. При этом коммунальные предприятия уже имеют рекордные запасы угля. Более того, резервы выросли на 12% за два месяца по состоянию на октябрь 2024, по данным Trading Economics.

Интересная деталь! Украина также богата каменным углем. Залежи угля оцениваются в 9,1 триллиона долларов. Все ископаемые Украины оценивают почти в 115 триллионов долларов.