Виробник електромобілів відзвітував Комісії з цінних паперів та бірж США у 2022 році про втрату 204 мільйонів на біткойнах, але зумів повернути 64 мільйони доларів через торгівлю.

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Втрати Tesla через біткойн

У перші місяці 2021 року компанія Tesla вклала у біткойн 1,5 мільярда доларів. За кілька тижнів після цього ситуація на ринку криптовалют змінилася. З того часу виробник електромобілів продав більшість своїх вкладень у цифрову монету. На цю мить їх оцінюють майже у 184 мільйони доларів.

Цікаво, що новина про придбання компанією Ілона Маска біткойна спровокувала стрімке подорожчання монети на ринку до 48 тисяч доларів. На момент це був піковий ціновий рівень для криптовалюти.

Американський бізнесмен допоміг біткойну повернутися до зростання у березні 2021 року завдяки заяві, що автівки Tesla можна буде купувати з використанням цифрових монет. Проте всього через два місяці ця криптовалюта втратила понад 10% на тлі новини про те, що виробник електромобілів відмовився від цієї ідеї.

На момент створення цього матеріалу, вартість біткойна коливається на рівні 22 885 доларів за монету. Ринкова капіталізація криптовалюти становить 441,36 мільярда доларів, за даними CoinDesk. Максимально цифрова монета коштувала майже 69 тисяч доларів, які зафіксували у листопада 2021 року.