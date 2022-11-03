У результаті центральний Банк Росії вкотре оновив свої очікування щодо відтоку капіталу з країни на 2022 – 2025 роки.

Зверніть увагу Крах мрії Сальвадору з біткойном: яке майбутнє чекає на тих, хто багато поставив на криптовалюти

Слідкуйте за грошима

У 2022 році, за даними російського центробанку, чистий відтік капіталу складе 251 мільярд доларів. Раніше вважали, що ця сума за поточний рік складе 246 мільярдів доларів.

До теми! Згідно зі звітом проєкту "Росія заплатить" від KSE Institute, збитки України від повномасштабної агресії уже перетнули позначку у 127 мільярдів доларів.

Щодо прогнозів на наступні 3 роки, то представили такі дані:

У 2023 році центробанк Росії очікує, що відтік капіталу складе 124 мільярди доларів, хоча до цього йшлося про суму у розмірі 125 мільярдів доларів;

доларів, хоча до цього йшлося про суму у розмірі 125 мільярдів доларів; Натомість у 2024 році цей показник повернеться до зростання, оскільки очікують, що втрата капіталу для Росії складе 54 мільярди доларів. У попередньому прогнозі заявляли про цифру у 50 мільярдів доларів;

доларів. У попередньому прогнозі заявляли про цифру у 50 мільярдів доларів; Ще через рік, очікують, що відтік капіталу складе 16 мільярдів доларів, тоді як раніше прогнозували 15 мільярдів доларів.

Що таке відтік капіталу Це вивезення капіталу юридичними й фізичними особами за кордон, з метою більш надійного і вигідного їх вкладення. Цей процес вважають небажаним, адже часто це є наслідком політичної чи економічної нестабільності.

Більше про попередні прогнози

Ще у лютому 2022 року в центральному банку держави-агресорки вважали, що у результаті відтік капіталу складе 75 мільярдів доларів. У квітні вони переглянули прогноз, вказавши цифру у 151 мільярд доларів. В липні вже йшлося про суму у 246 мільярдів доларів.

У 2021 році відтік капіталу з Росії оцінили майже у 73 мільярди доларів. Це максимальний показник з 2014 року, але водночас втричі менше прогнозованих втрат у 2022 році.

Загалом держава-агресорка веде статистику про відтік капіталу з 1994 року. За ці десятиліття пікові показники зафіксували у 2008 та 2014 роках. Йдеться про суми у розмірі 134 мільярдів та 151,5 мільярда доларів відповідно.