В результате центральный Банк России в очередной раз обновил свои ожидания по оттоку капитала из страны на 2022 – 2025 года.

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В 2022 году, по данным российского центробанка, чистый отток капитала составит 251 миллиард долларов. Ранее считалось, что эта сумма за текущий год составит 246 миллиардов долларов.

К теме! Согласно отчету проекта "Россия заплатит" от KSE Institut e, ущерб Украины от полномасштабной агрессии уже пересек отметку в 127 миллиардов долларов.

Что касается прогнозов на следующие 3 года, то представили следующие данные:

В 2023 году центробанк России ожидает, что отток капитала составит 124 миллиарда долларов, хотя до этого речь шла о сумме в размере 125 миллиардов долларов;

долларов, хотя до этого речь шла о сумме в размере 125 миллиардов долларов; В 2024 году этот показатель вернется к росту, поскольку ожидают, что потеря капитала для России составит 54 миллиарда долларов. В предварительном прогнозе заявляли о цифре в 50 миллиардов долларов;

долларов. В предварительном прогнозе заявляли о цифре в 50 миллиардов долларов; Еще через год, ожидают, что отток капитала составит 16 миллиардов долларов, тогда как ранее прогнозировали 15 миллиардов долларов.

Что такое отток капитала Это вывоз капитала юридическими и физическими лицами за границу с целью более надежного и выгодного их вложения. Этот процесс считают нежелательным, ведь часто это является следствием политической или экономической нестабильности.

Больше о предварительных прогнозах

Еще в феврале 2022 года в центральном банке государства-агрессора считали, что в итоге отток капитала составит 75 миллиардов долларов. В апреле они пересмотрели прогноз, указав цифру в 151 миллиард долларов. В июле речь уже шла о сумме в 246 миллиардов долларов.

В 2021 году отток капитала из России оценили почти в 73 миллиарда долларов. Это максимальный показатель с 2014 года, но одновременно втрое меньше прогнозируемых потерь в 2022 году.

В целом государство-агрессор ведет статистику об оттоке капитала с 1994 года. За эти десятилетия пиковые показатели зафиксировали в 2008 и 2014 годах. Речь идет о суммах в размере 134 миллиарда и 151,5 миллиарда долларов соответственно.