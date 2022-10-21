Згідно зі звітом проєкту "Росія заплатить", збитки держави України від повномасштабної агресії уже перетнули позначку у 127 мільярдів доларів. Лише за літо 2022 року держава-агресорка завдала збитків на більше як 31 мільярд доларів США.

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Збитки України через агресію Росії

Відтак повідомляють, що найбільше під час війни постраждав житловий фонд. Йдеться про 39,7% або збитки на 50,5 мільярда доларів. Від червня ця сума зросла на 11,2 мільярда доларів. Крім того, за з початку літа змінилися й такі дані:

Кількість пошкоджених будинків виросла на 15 тисяч;

Сумарна площа пошкоджених або зруйнованих об’єктів становить 74,1 мільйона квадратних метрів, що також дорівню є 7,3% від житлового фонду України;

є В цілому пошкоджено або зруйновано пошкоджено та зруйновано 135,8 тисячі приватних та багатоквартирних будинків.

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Другу сходинку за обсягом збитків займає інфраструктурний сектор з показником на рівні 27,7% або 35,3 мільярда доларів США. На зруйновані дороги з цієї суми припадає 26,6 мільярда доларів, тоді як збитки залізниці оцінюють у 4,3 мільярда доларів.

Щодо освітньої інфраструктури, то у звіті проєкту "Росія заплатить" вказані такі дані:

Загальна сума збитків у цій сфері становить 6,95 мільярда доларів;

Ця цифра зросла через два фактори – збільшення кількості пошкоджених та зруйнованих обʼєктів та розширення списку обʼєктів освітньої інфраструктури, збитки яких оцінюються в рамках проєкту;

Наразі повідомляють про руйнування щонайменше 810 та пошкодження 1639 об'єктів освітньої інфраструктури;

Наслідки війни для бізнесу та підприємств

Збитки бізнесу оцінюють у 9,9 мільярда доларів США, але цей показник продовжує зростати. В KSE Institute заявили, що це третя за величиною стаття збитків інфраструктури в Україні в наслідок воєнних дій.

Серед різних галузей найбільше постраждала металургія. З 24 лютого 2022 року зафіксували щонайменше 412 зруйнованих або пошкоджених підприємств. З них 64 – мають статус великих та середніх. Проте наголошують, що ця цифра може бути більшою, адже наразі відсутня повна інформація про стан українських підприємств, які розташовані на тимчасово окупованих територіях.

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На жаль, агресор від лютого до березня завдав суттєвої шкоди по всій Україні. Зокрема, за цей період окупанти зруйнували або захопили принаймні 616 адміністративних будівель та 978 медичних закладів, з яких 24 мають статус приватних, а також: