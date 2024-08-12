Китай стрімко втрачає гроші

За останній квартал іноземні інвестори вивели з Китаю рекордну суму. Найімовірніше, це їхня реакція на песимістичні прогнози для другої економіки світу. Загалом за квітень – червень 2024 року зобов'язання Китаю за прямими інвестиціями в його платіжному балансі скоротилися майже на 15 мільярдів доларів.

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Про це свідчать дані Державного управління валютного контролю, які оприлюднили минулої п'ятниці. Водночас за перші 6 місяців цей показник зменшився на 5 мільярдів доларів. Згідно з попередніми даними Міністерства торгівлі, нові прямі інвестиції в Китай від іноземців протягом першого півріччя були найнижчими з початку пандемії у 2020 році.

Цікаво! Паралельно китайські компанії інвестували закордоном рекордну суму. Йдеться про 71 мільярд доларів.

Якщо падіння продовжиться до кінця поточного року, то це буде перший чистий відтік у річному розрахунку принаймні з 1990 року, коли почали збирати та аналізувати відповідні дані. Водночас за останні кілька років Китай стрімко втрачає популярність серед іноземних інвесторів. При цьому у 2021 році цей показник досягнув рекордної позначки. Тоді в країну вклали 344 мільярди доларів. На сьогодні виділяють такі причини відтоку інвестицій з Китаю: