Китай стремительно теряет деньги

За последний квартал иностранные инвесторы вывели из Китая рекордную сумму. Скорее всего, это их реакция на пессимистические прогнозы для второй экономики мира. Всего за апрель – июнь 2024 года обязательства Китая по прямым инвестициям в его платежном балансе сократились почти на 15 миллиардов долларов.

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Об этом свидетельствуют данные Государственного управления валютного контроля, которые обнародовали в минувшую пятницу. В то же время за первые 6 месяцев этот показатель уменьшился на 5 миллиардов долларов. Согласно предварительным данным Министерства торговли, новые прямые инвестиции в Китай от иностранцев в течение первого полугодия были самыми низкими с начала пандемии в 2020 году.

Интересно! Параллельно китайские компании инвестировали за рубежом рекордную сумму. Речь идет о 71 миллиарде долларов.

Если падение продолжится до конца текущего года, то это будет первый чистый отток в годовом исчислении по крайней мере с 1990 года, когда начали собирать и анализировать соответствующие данные. В то же время за последние несколько лет Китай стремительно теряет популярность среди иностранных инвесторов. При этом в 2021 году этот показатель достиг рекордной отметки. Тогда в страну вложили 344 миллиарда долларов. На сегодня выделяют следующие причины оттока инвестиций из Китая: