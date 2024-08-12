Рубль обвалився до двомісячного мінімуму

Станом на кінець минулого тижня курс рубля опустився до 90,6 рублів за долар і 99,13 рублів за євро.

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Це найбільше падіння курсу з кінця травня. На Forex рубль зазнав різкого обвалу, коли ЗСУ розпочали наступ у Курській області.

Це призвело до втрати 4% вартості рубля відносно долара і зростання курсу євро до 99,13 рублів, найвищого з 23 травня.

Як впав російський рубль / Джерело: Financial Times