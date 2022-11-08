10 інвесторів Meta втратили понад 200 мільярдів доларів: що відбувається

Акції компанії Meta, раніше відома як Facebook, були цікавим активом для інвесторів протягом багатьох років. Проте на фоні зміни курсу розвитку компанії вони фіксують суттєві втрати.

Марк Цукерберг активно розвиває метасвіт. Розвиток цього проєкту вимагає великих обсягів вкладень. Крім того, інвестори не надто вірять у цей напрямок.

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Інвестори Meta втратили понад 200 мільярдів доларів

До того ж 10 інвесторів, яким належить третина акцій компанії Meta, найбільше страждають від нової візії компанії – перехід від прибуткової соціальної мережі до віртуальної реальності.

Станом на сьогодні ринкова вартість портфеля інвесторів вже впала на понад 211 мільярдів доларів у 2022 році. За аналогічний період Марк Цукерберг зафіксував збитки у розмірі 85 мільярдів доларів. На момент створення цього матеріалу, є такі дані про особистий капітал Цукерберга:

Видання Forbes оцінює статки Цукерберга у 35,4 мільярда доларів ;

; За версією Bloomberg, бізнесмен володіє капіталом у розмірі 37,3 мільярда доларів. З початку року він втратив 88,2 мільярда доларів.

У звіті компанії S&P. Global Market Intelligence наголосили, що Meta наразі стикається з негативними наслідками, які є результатом адаптації до нових правил від Apple щодо відстеження мобільної реклами. Дохід корпорації Цукерберга у третьому кварталі поточного року у цьому секторі знизився приблизно на 4% у річному розрахунку.

Meta знаходиться у процесі зміни свого основного фокуса від соціальної мережі до метасвіту, що також не надто подобається інвесторам,

– додали експерти.

У результаті саме основні акціонери Meta платять найбільшу ціну за рішення щодо зміни курсу своєї діяльності, яке ухвалили приблизно рік тому. Лише з початку 2022 року акції техгіганта впали більше ніж на 73%.

У розрізі ринкової капіталізації йдеться про втрату 650 мільярдів доларів. До того ж компанія Meta цьогоріч продемонструвала найгіршу динаміку на ринку серед в Індексі S&P 500 (акції 500 компаній з найбільшою капіталізацією на ринку).

Корпорація також більше не входить до першої десятки найдорожчих компаній у світі й посідає 34 сходинку. Згідно з даними порталу Global ranking, її ринкова капіталізації становить 239,01 мільярда доларів з ціною акцій на рівні 96,03 долара за штуку.