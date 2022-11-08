10 инвесторов Meta потеряли более 200 миллиардов долларов: что происходит

Акции компании Meta, ранее известная как Facebook, являлись интересным активом для инвесторов на протяжении многих лет. Однако на фоне изменения курса развития компании они фиксируют значительные потери.

Марк Цукерберг активно развивает метамир. Развитие этого проекта требует больших объемов вложений. Кроме того, инвесторы не слишком верят в это направление.

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Инвесторы Meta потеряли более 200 миллиардов долларов

К тому же 10 инвесторов, которым принадлежит треть акций компании Meta, больше всего страдают от нового видения компании – перехода от доходной социальной сети к виртуальной реальности.

По состоянию на сегодня, рыночная стоимость портфеля инвесторов уже упала более чем на 211 миллиардов долларов в 2022 году. За аналогичный период Марк Цукерберг зафиксировал ущерб в размере 85 миллиардов долларов. На момент создания этого материала, есть следующие данные о личном капитале Цукерберга:

Издание Forbes оценивает состояние Цукерберга в 35,4 миллиарда долларов ;

; По версии Bloomberg, бизнесмен владеет капиталом в размер и 37,3 миллиарда долларов. С начала года он потерял 88,2 миллиарда долларов.

В отчете компании S&P. Global Market Intelligence подчеркнули, что Meta сталкивается с негативными последствиями, которые являются результатом адаптации к новым правилам от Apple по отслеживанию мобильной рекламы. Доход корпорации Цукерберга в третьем квартале текущего года в этом секторе снизился примерно на 4% в годовом расчете.

Meta находится в процессе изменения своего основного фокуса от социальной сети к метамиру, что тоже не очень нравится инвесторам,

– добавили эксперты.

В результате именно основные акционеры Meta платят наибольшую цену за решение по изменению курса своей деятельности, которое было принято примерно год назад. Только с начала 2022 года акции техгиганта упали более чем на 73%.

В разрезе рыночной капитализации говорится о потере 650 миллиардов долларов. К тому же компания Meta продемонстрировала наихудшую динамику на рынке в Индексе S&P 500 (акции 500 компаний с наибольшей капитализацией на рынке).

Корпорация также больше не входит в первую десятку самых дорогих компаний в мире и занимает 34 строчку. Согласно данным портала Global ranking, ее рыночная капитализация составляет 239,01 миллиарда долларов с ценой акций на уровне 96,03 доллара за штуку.