Що планує зробити Україна з банківським та страховим сектором?

Україна планує "підтягнути" ці сфери, аби поглибити економічну інтеграцію з Європою, повідомляє Reuters.

Читайте також НБУ випустив нові 100 гривень: вони доступні від сьогодні

До того ж ці реформи допоможуть привабити інвесторів, а також зміцнити їх довіру. Як відомо, ще в понеділок ЄС розпочав офіційні переговори з Україною, відкривши перше з шести питань переговорів про вступ. Там йдеться про:

судову систему;

верховенство права;

фінансовий контроль;

держзакупівлі.

Андрій Пишний Голова Національного банку України У нас є масштабна програма європейської інтеграції. Ми вважаємо, що війна та трансформація, яку ми переживаємо, не означають, що ми повинні сповільнюватися. Натомість, це означає, що ми повинні використати це для прискорення прогресу.

Пишний наголошує, що банківська система України, попри повномасштабне вторгнення, змогла розвиватися. Це відбувалося у надзвичайно складних умовах. Зокрема, йдеться про відключення світла та кібератаки.

Як каже очільник НБУ, наразі українські банки добре капіталізовані. До того ж регулятор прагне якнайшвидше впровадити важливі реформи.

За оцінкою Пишного:

банківське регулювання в Україні на приблизно на 78% відповідає вимогам ЄС;

до повномасштабного вторгнення цей рівень оцінювався в 50%.

До того ж реформується страховий сектор. Це потрібно, аби зробити його більш привабливим для інвесторів.

Зауважимо, як розповідав Пишний, наразі НБУ розробляє план, що включає понад 50 нових законів та правових актів. Всі вони мають зміцнити фінансову систему України. До того ж чиновники працюють над тим, аби підвищити достатність капіталу та операційну стійкість.