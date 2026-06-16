Чим відрізняються нові 100 гривень?

На зворотній стороні банкнот у правій верхній частині нових банкнот номіналом 100 гривень розміщено гасло: "СЛАВА УКРАЇНІ! ГЕРОЯМ СЛАВА!", повідомляє НБУ.

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Інших змін немає. Нові банкноти відповідають зразкам 2014 року.

Зауважимо, з 16 червня НБУ розпочне видавати нові модифіковані банкноти:

українським банкам;

компаніям, які займаються обробленням готівки;

інкасаторським компаніям.

Зверніть увагу! Громадянам непотрібно спеціально обмінювати старі 100 гривень на нові купюри.

Як законний платіжний засіб вони перебуватимуть в обігу разом із банкнотами номіналом 100 гривень попередніх років виготовлення та обов'язкові до приймання за їх номінальною вартістю всіма фізичними та юридичними особами без будь-яких обмежень на всій території України для всіх видів платежів та зарахування на рахунки, вклади, акредитиви та для виконання платіжних операцій,

– повідомляє Нацбанк.

Введення в обіг таких 100 гривень є завершенням процесу модифікації гривневих банкнот. НБУ це почав робити у серпні 2024 року. Присвячена така ініціатива була 33-й річниці незалежності України.

Які ще банкноти були модифіковані?