Что планирует сделать Украина с банковским и страховым сектором?

Украина планирует "подтянуть" эти сферы, чтобы углубить экономическую интеграцию с Европой, сообщает Reuters.

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К тому же эти реформы помогут привлечь инвесторов, а также укрепить их доверие. Как известно, еще в понедельник ЕС начал официальные переговоры с Украиной, открыв первый из шести вопросов переговоров о вступлении. Речь идет про:

судебную систему;

верховенство права;

финансовый контроль;

госзакупки.

Андрей Пышный Председатель Национального банка Украины У нас есть масштабная программа европейской интеграции. Мы считаем, что война и трансформация, которую мы переживаем, не означают, что мы должны замедляться. Напротив, это означает, что мы должны использовать это для ускорения прогресса.

Пышный подчеркивает, что банковская система Украины, несмотря на полномасштабное вторжение, смогла развиваться. Это происходило в чрезвычайно сложных условиях. В частности, речь идет об отключениях света и кибератаках.

Как говорит глава НБУ, в настоящее время украинские банки хорошо капитализированы. К тому же регулятор стремится как можно быстрее внедрить важные реформы.

По оценке Пышного:

банковское регулирование в Украине примерно на 78% соответствует требованиям ЕС;

до полномасштабного вторжения этот уровень оценивался в 50%.

К тому же реформируется страховой сектор. Это необходимо, чтобы сделать его более привлекательным для инвесторов.

Отметим, как рассказывал Пышный, в настоящее время НБУ разрабатывает план, включающий более 50 новых законов и правовых актов. Все они должны укрепить финансовую систему Украины. Кроме того, чиновники работают над тем, чтобы повысить достаточность капитала и операционную устойчивость.