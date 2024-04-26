Всесвітньо відомий співак втратив понад 2 мільйони доларів через активи, які обрав у 2022 році

Американський виконавець Джастін Бібер має колекцію NFT під назвою "Bored Ape Yacht Club", яка нараховує 10 000 унікальних невзаємозамінних токенів. Проте інвестиції себе не виправдали.

Джастін Бібер купував NFT, які були популярними у 2022 році. Ці токени впали в ціні 94,7%.

Зверніть увагу Чому нафта продовжує дорожчати на ринку

Невдала інвестиція Джастіна Бібера у NFT

Спершу гаманець американського виконавця отримав 2,34 мільйона в ETH від

@inBetweenersNFT. Він купив такі токени:

2 Bored Apes та 2 Mutant Apes, які коштували 1,86 мільйона доларів,

Один World of Women (– 97,3%);

Два Doodles (– 89,7%);

Otherdeed (– 97,4%) та Metacard (– 96,9%).

Згідно з даними Arkham, Бібер досі зберігає один токен Bored Ape та один токен Mutant, які наразі коштують трохи більше за 47 тисяч доларів. Тоді як загалом його гаманець на Arkham оцінюють у понад 481 тисячу доларів в Ethereum та APE.

Що таке NFT Це особливий тип криптовалюти. Головною відмінністю NFT є невзаємозамінність, на відміну від більшості криптовалют та багатьох мережевих або службових токенів. Це активи, що існують лише у власних криптосистемах, тобто це криптографічний токен, який не можна обміняти на інший. Такі токени повністю різняться між собою, є унікальними, а їхня кількість обмежена.

Додамо, що Джастіна Бібера вважають одним із найзаможніших виконавців у світі. Згідно з даними Yahoo!Finance, станом на 2024 рік його капітал оцінюють у 285 мільйонів доларів.