Джастин Бибер покупал NFT, которые были популярными в 2022 году. Эти токены упали в цене 94,7%.

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Неудачная инвестиция Джастина Бибера в NFT

Сначала кошелек американского исполнителя получил 2,34 миллиона в ETH от

@inBetweenersNFT. Он купил следующие токены:

2 Bored Apes и 2 Mutant Apes, которые стоили 1,86 миллиона долларов,

Один World of Women (– 97,3%);

Два Doodles (– 89,7%);

Otherdeed (– 97,4%) и Metacard (– 96,9%).

Согласно данным Arkham, Бибер до сих пор хранит один токен Bored Ape и один токен Mutant, которые сейчас стоят чуть больше 47 тысяч долларов. Тогда как в целом его кошелек на Arkham оценивают в более чем 481 тысячу долларов в Ethereum и APE.

Что такое NFT Это особый тип криптовалюты. Главным отличием NFT является то, что их невозможна заменять, в отличие от большинства криптовалют и многих сетевых или служебных токенов. Это активы, существующие только в собственных криптосистемах, то есть криптографический токен, который нельзя обменять на другой. Такие токены полностью различаются между собой, уникальны, а их количество ограничено.

Добавим, что Джастина Бибера считают одним из самых богатых исполнителей в мире. Согласно данным Yahoo!Finance, по состоянию на 2024 год его капитал оценивают в 285 миллионов долларов.